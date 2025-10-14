Curtea Supremă a respins apelul lui Alex Jones în cazul de defăimare Sandy Hook. Ce sumă va avea de plătit

Decizia Curţii Supreme confirmă hotărârile instanţelor inferioare care l-au declarat pe Alex Jones responsabil pentru defăimare şi pentru provocarea de suferinţă emoţională gravă familiilor celor 26 de victime ucise în atacul armat de la Şcoala Elementară Sandy Hook din Connecticut.

Judecătorii nu şi-au motivat decizia şi nici nu au cerut au cerut familiilor victimelor să răspundă apelului depus de Jones, notează Associated Press.

Jones a susţinut că instanţa din Connecticut a greşit atunci când l-a declarat vinovat pentru defăimare fără un proces de fond. În 2021, instanţa a luat decizia după ce acesta a refuzat în mod repetat să furnizeze documentele şi dovezile solicitate de instanţă.

Un juriu a stabilit despăgubiri de 964 de milioane de dolari, iar instanţa a adăugat ulterior încă 473 de milioane în daune punitive.

Fondatorul Infowars a declarat falimentul personal la sfârşitul anului 2022, afirmând că nu poate plăti sumele datorate.