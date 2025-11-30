Sfântul Andrei: Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează onomastica

Iată o colecție amplă de urări potrivite pentru familie, prieteni, colegi sau mesaje publice:

„La mulți ani cu sănătate, bucurii și liniște sufletească! Sfântul Andrei să vă ocrotească mereu.”

„Să aveți parte de o zi frumoasă, presărată cu iubire și împliniri. La mulți ani tuturor sărbătoriților!”

„Fie ca lumina acestei zile să vă însoțească în toate momentele vieții. La mulți ani de Sfântul Andrei!”

„Vă doresc sănătate, fericire și tot ce e mai bun. La mulți ani, Andrei și Andreea!”