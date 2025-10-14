CNA îi cere lui Nicușor Dan introducerea educației media ca pilon de sine-stătător în Strategia Națională de Apărare, iar pentru asta sare și peste instituții

Consiliul Național al Audiovizualului, instituție subordonată direct Parlamentului, și-i solicită oficial președintelui Nicușor Dan includerea educației media ca pilon de sine-stătător în viitoarea concepție a Strategie Națională de Securitate.

Potrivit paginademedia, solicitarea se bazează pe faptul că România, în viziunea CNA, se confruntă cu un nivel alarmant de dezinformare și vulnerabilități informaționale, menite să afecteze coeziunea socială, ajungând chiar până la siguranța democratică a statului.

O chestiune de securitate națională

„Gravitatea şi amploarea riscurilor asociate proliferării dezinformării în spaţiul digital impun tratarea educaţiei media ca prioritate de securitate naţională”, se arată în documentul adoptat de CNA în şedinţa publică din 14 octombrie.

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, motivează că e nevoie de dezvoltarea unei gândiri critice, de dezvoltarea competențelor, de alfabetizare media:

„E adevărat, şi în actuala strategie de apărare a ţării, adoptată de preşedintele Iohannis, există acest concept, dar având în vedere ultimele evoluţii, noi considerăm că ar trebui să dezvoltăm acest subiect şi să introducem inclusiv elementele ce ţin de susţinerea financiară şi nominalizarea instituţiilor care ar trebui să facă acest lucru”, a spus acesta, citat de paginademedia.

Documentul a fost adoptat cu 10 voturi „pentru” și unul „împotrivă”.

De ce a votat „împotrivă” Severin

Votul „împotrivă” a venit de la Georgică Severin, care a argumentat că aceasta nu este o problemă ce ține de CSAT:

„Ducem prea multe lucruri ce țin de parlament, de guvern, în zona de securitate națională.

Noi suntem o instituție subordonată Parlamentului, care, până una-alta, este, conform Constituției, organul suprem ales al României.

Nu voi susține niciodată să trecem aceste lucruri peste Guvern și peste Parlamentul României. Acesta este singurul motiv pentru care voi vota împotrivă, pentru calea aleasă, și nu pentru conținutul documentului”.

Instituțional, Consiliul Național al Audiovizualului este subordonată Parlamentului