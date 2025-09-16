CNA cere TikTok analiza unor conturi cu „comportament inautentic coordonat”

Pentru protejarea spaţiului informaţional online, CNA a decis să solicite oficial platformei TikTok analiza acestor conturi şi eliminarea lor.

„Ce înseamnă „comportament inautentic”? Un cont are comportament inautentic atunci când: 1. pare real, dar nu este – foloseşte poze false sau generate automat, descrieri copiate, identităţi inventate; 2. acţionează coordonat – postează sau comentează în acelaşi timp, cu aceleaşi mesaje, pentru a manipula algoritmul şi a amplifica artificial anumite teme; 3. evită dialogul autentic – distribuie masiv conţinut politic, emoţional sau alarmist, dar fără interacţiuni personale”, arată CNA pe pagina de Facebook.

Aceste semne pot fi observate de oricine: profiluri cu foarte puţine informaţii reale, dar cu vizualizări uriaşe, comentarii repetitive sau identice, ori postări care apar simultan pe mai multe conturi.

„Iată un exemplu concret al efectelor periculoase care pot fi provocate de astfel de conturi: Imaginaţi-vă că mai multe conturi false, care par a fi utilizatori reali din România, încep simultan să distribuie videoclipuri alarmiste despre „închiderea băncilor” folosind aceleaşi mesaje şi hashtaguri. În câteva ore, aceste postări pot ajunge la sute de mii de oameni, determinând panică şi pierderea încrederii în sistemul bancar, chiar dacă informaţia este complet falsă. Efectul real: oamenii iau decizii greşite (cum ar fi retragerea masivă de bani) nu pe baza unor fapte, ci a unei campanii coordonate, creată de conturi care nici măcar nu aparţin unor persoane reale. Acesta este motivul pentru care monitorizarea şi eliminarea conturilor inautentice este esenţială pentru protejarea spaţiului online şi a democraţiei”, mai arată CNA.