Realitatea Plus, sancționată dur de CNA. Emisia va fi suspendată pentru trei ore

Consiliul Național al Audiovizualului a impus o sancțiune dură pentru postul de televiziune Realitatea Plus. Concret, emisia postului va fi suspendată pentru trei ore, joi, 19 februarie, în intervalul 18:00-21:00.
Sursa foto: captură video YouTube/Realitatea Plus
Diana Nunuț
11 feb. 2026, 15:48, Social

Postul Realitatea Plus a primit o sancțiune dură din partea Consiliului Național al Audiovizualului. Joi, pe 19 februarie, Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore, în intervalul 18.00-21.00. În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obișnuită, ci textul sancțiunii, scrie paginademedia.ro.

Decizia a fost luată pe fondul unor multiple încălcări care au avut loc în luna noiembrie, timp de 10 zile, în perioada 1-21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Cel care a propus sancțiunea ca emisia să fie suspendată timp de trei ore este Mircea Toma, membru CNA, cel care a invocat lipsa de imparțialitate din emisiunile postului de televiziune.

„Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism. Nu este politică editorială, este politică”, a declarat în timpul ședinței Mircea Toma, potrivit sursei citate.

Acestei măsuri s-au opus doi membri CNA, respectiv Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliu de PSD.

Emisiunile sancționate sunt:

  • 1 noiembrie – Realitatea Zilei şi Prime-Time News
  • 2 noiembrie – Culisele Statului Paralel, Realitatea Zilei, Deschide lumea
  • 3 noiembrie – Realitatea zilei
  • 8 noiemrbie – Ştiri şi dezbateri
  • 11 noiembrie – Breaking News
  • 12 noiembrie – Culisele statului paralel
  • 17 noiembrie – Realitatea zilei
  • 18 noiembrie – Plus Matinal
  • 19 noiembrie – Plus Matinal
  • 21 Noiembrie – Plus Matinal

