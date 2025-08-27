CNA a eliminat postări de pe Facebook care anunțau intrarea României în război, dar și o postare de pe contul Părintelui Calistrat în care Nicușor Dan era numit ”mason, sionist, kazar evreu”

Instituția a sancționat postul B1 TV cu somație publică pentru emisiunea News Pass din 5 iunie 2025, unde au fost difuzate titluri de tip „Becali: cum să faci propagandă LGBTQ în zi sfântă” sau „BOR: este sfidată sărbătoarea Rusaliilor”. CNA a invocat prevederile Codului de reglementare a conținutului audiovizual care interzic afirmațiile defăimătoare generalizatoare la adresa unor comunități.

Consiliul a emis și decizii de acțiune împotriva conținutului necorespunzător publicat pe rețele sociale. Printre materialele vizate pe Facebook se numără postări care anunțau în mod fals intrarea României în război la 3 septembrie, mesaje alarmiste privind calitatea apei de fântână sau imagini și montaje false cu politicieni și lideri internaționali prezentate în context de „breaking news”.

Eliminări de conținut pe Facebook

Pe Facebook au fost vizate postări alarmiste sau dezinformări, între care:

mesaje privind intrarea României în război la 3 septembrie,

afirmații false despre interzicerea consumului apei din fântână,

imagini cu lideri politici și internaționali prezentate sub antetul „BREAKING NEWS”, însoțite de texte înșelătoare.

Cazul Părintelui Calistrat

De asemenea, CNA a constatat încălcarea legislației audiovizuale în cazul unei postări publicate pe pagina „Părintele Calistrat Official”, unde primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, era prezentat drept „mason, sionist kazar evreu, finanțat de evreii sioniști masoni care au zdrobit Palestina nevinovată”. Potrivit deciziei, acest conținut intră în categoria manifestărilor antisemite și xenofobe, interzise prin art. 51 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Și Instagram a fost luat la puricat

Alte materiale eliminate de CNA provin de pe Instagram și includ mesaje cu caracter de incitare și elemente considerate contrare legislației privind prezentarea regimurilor totalitare sau denigrarea victimelor acestora.

CNA a reamintit că legea obligă furnizorii de servicii media audiovizuale să asigure informarea obiectivă a publicului și să respecte principiile nediscriminării și ale protecției împotriva discursului instigator la ură.