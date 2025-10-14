Florin Manole, mesaj pentru comunitatea romă: Nu există altă cale decât legea

„Vreau să vă vorbesc astăzi ca un om care vine el însuși dintr-o comunitate foarte conservatoare. Știți cu toții despre mine că sunt ministruL Muncii, e doar o chestiune pasageră. Dar sunt etnic rom și asta nu o să treacă.

Vine cu o istorie întreagă de discriminare și rasism pe care comunitatea din care provin a experimentat-o, din păcate, pentru multe decenii și secole. Să vorbesc despre alt lucru pe care noi, ca etnici romi, trebuie să-l asumăm. Și anume că există probleme în propria noastră comunitate și cred că putem să traducem asta în fiecare dintre comunitățile din care veniți, fiecare dintre dumneavoastră”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

În discursul său, el a vorbit despre căsătoriile timpurii. Mai precis căsătoriile în care sunt implicați copii minori. El a precizat că obiceiul căsătoriilor timpurii există de secole.

Ministrul muncii a mai precizat că minorii nu sunt suficient de pregătiți să devină părinți.

„Este evident că nici un copil de 10, 11, 12 ani nu este pregătit să fie părinte. Am experiența paternității, știu cât de dificil e când ești adult, cu atât mai mult când ești minor”, a precizat Manole.

Motivul principal din cauza căruia acest obicei încă persistă, spune ministrul Manole, este acela că comunitatea romă nu s-a reformat suficient:

„Există un motiv principal, acela că nu ne-am reformat suficient ca drept comunitate. Deși cei mai mulți romi sunt integrați în această țară și cei mai mulți dintre noi ne căsătorim, unii chiar foarte târziu, există încă multe comunități conservatoare în care acest lucru (n.r. –căsătoriile între minori) încă se întâmplă”, a declarat Manole.

Manole: „Nu există altă cale decât legea”

„Nu este bun, corect, normal pentru viitorul, viața și pentru sănătatea acestor copii. (…) Nu există altă cale decât legea. În urmă cu câteva zile, am semnat, împreună cu foarte mulți parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de, până la urmă, violență, abuz împotriva unor copii”, a informat Florin Manole.

Acesta a precizat că demersul a fost unul necesar pentru copii, indiferent de etnie, pentru că au nevoie de o șansă la educație, la o viață bună, modernă.„Fac asta în favoarea zeci și sute de copii din această țară care încă are mame minore, de orice etnie ar fi ele. Fac asta în favoarea unei vieți de libertate pentru acești copii. Fac asta în favoarea necesității de a exista șansa de a merge la școală, de a avea o profesie, de a te bucura de tot ceea ce societatea modernă îți oferă. Schimbarea, stând voință și în puterea de a o face”, a declarat Manole.

Forţarea fetelor minore, dar şi a femeilor adulte să se căsătorească sau să intre într-o relaţie asemănătoare căsătoriei va deveni infracţiune, potrivit unui proiect de lege iniţiat de Diana Buzoianu, deputat USR şi ministru al Mediului.