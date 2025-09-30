Ministrul Muncii: 2,75 milioane de pensionari vor primi a doua tranșă a ajutorului de 800 lei

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că aproximativ 2,75 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor beneficia în decembrie 2025 de a doua tranșă a ajutorului de 800 lei acordat în acest an, în valoare de 400 lei.
Potrivit ministrului Muncii, fondurile sunt asigurate în buget și vor ajunge la persoanele cele mai afectate în această perioadă.
„Știm că nu rezolvă toate problemele cotidiene, dar aduce un sprijin concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită”, a precizat Petre Florin Manole.
Această tranșă vine ca un ajutor suplimentar pentru pensionarii cu venituri reduse, pentru a face față cheltuielilor de sezon.
Ministrul spune că plata cu cardul înseamnă o viteză mai mare, „o capacitate de a realoca resurse umane care astăzi aleargă din sat în sat către alte domenii de activitate și o scădere considerabilă a cheltuielilor pe care Casa Națională de Pensii le are astăzi când vorbim. Plus că, dacă am face o comparație cu alocațiile, marea majoritate a alocațiilor merg pe card”.
N-ați auzit niciodată nicio știre și nici nu aveați de ce să fie auzit o știre că s-ar putea să întârzie alocațiile, pentru că alocațiile, fiind majoritatea lor pe card, intră insa instantaneu, mai spune Manole.