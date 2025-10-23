Ministrul Muncii, Florin Manole: Nu recunosc niciun PSD-ist în Curtea Constituțională

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu poate identifica membri PSD în componența actuală a Curții Constituționale, în contextul în care reforma pensiilor a fost respinsă de CCR, în majoritate de judecători numiți de social-democrați.

„În Curtea Constituțională nu recunosc niciun PSD-ist. (…) N-am cunoscut pe niciunul dintre ei pe băncile tineretului social-democrat. Asta este un lucru verificabil. Vin cei mai mulți dintre ei din magistratură”, a spus ministrul Florin Manole, joi, la Europa FM.

El a recunoscut că PSD a votat numirile unor judecători, dar a explicat că sprijinul parlamentar nu transformă automat pe nimeni într-un membru de partid.

„Am văzut voturi ale PSD și pentru Nicușor Dan, la prezidențiale, în turul 2. Și nu cred că asta l-a făcut pe Nicușor Dan să capete carnet de membru de partid”, a exemplificat Manole.

„Au existat opinii ale PSD în numirile de la Curtea Constituțională din ultimii ani, ca să ne referim la componența actuală a Curții, dar partidul a optat în această perioadă îndelungată pentru oameni care vin din magistratură. Cred că nu este greșit să trimiți la Curtea Constituțională magistrați. Sigur, e mai puțin contestabil decât să trimiți oameni politici care au exclusiv această definiție”, a mai spus ministrul.

Cinci din cei nouă judecători ai Curții Constituționale au votat împotriva reformei pensiilor magistraților care reglementa vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, iar pensia nu ar mai fi depășit 70% din valoarea ultimului salariu. Patru din cei cinci sunt propuși de PSD.