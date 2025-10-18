Prima pagină » Politic » Ministrul Muncii a participat la reuniunea Consiliului EPSCO

Ministrul Muncii a participat la reuniunea Consiliului EPSCO

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a participat la reuniunea Consiliului EPSCO, unde s-au discutat măsuri pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, protejarea drepturilor minorilor şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi.
Foto: Facebook/Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
Petru Mazilu
18 oct. 2025, 23:03, Politic

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a participat la reuniunea Consiliului EPSCO, unde a discutat cu miniştrii muncii şi afacerilor sociale din statele membre ale Uniunii Europene despre teme legate de combaterea violenţei împotriva femeilor, protecţia minorilor, precum şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

„La reuniunea Consiliului EPSCO am discutat cu miniştrii muncii şi afacerilor sociale din statele membre despre combaterea violenţei împotriva femeilor, despre consimţământ şi căsătorii care afectează drepturile minorilor, despre dreptul persoanelor cu dizabilităţi la o viaţă independentă şi despre ce trebuie să facem ca respectul şi demnitatea umană să nu rămână doar în hârtii oficiale”, a scris ministrul Manole, pe reţelele sociale.

De asemenea, ministrul Muncii a avut o discuţie cu Hadja Lahbib, Comisarul european pentru pregătire, gestionarea situaţiilor de criză şi egalitate, pe tema drepturilor omului şi a provocărilor generate de creşterea extremismului în Europa.

Reuniunea Consiliului EPSCO reuneşte periodic miniştrii responsabili cu ocuparea forţei de muncă, politica socială, sănătatea şi protecţia consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene, pentru a dezbate politici comune în domeniile sociale şi ale muncii.