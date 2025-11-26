Florin Manole: Peste 680.000 de familii au primit tichete de energie pentru luna octombrie

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, printr-o postare pe Facebook, că peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranșă de tichete de energie.

Tichetele de energie reprezintă un sprijin important pentru familiile vulnerabile din România, mai ales în perioada rece, când cheltuielile cu energia cresc semnificativ.

„Sprijinul acesta contează pentru familiile vulnerabile mai ales acum când ne apropiem de perioada rece, iar cheltuielile cresc”, a transmis Florin Manole.

Ministrul a încurajat persoanele care îndeplinesc condițiile să se înscrie pentru a beneficia de tichete, fie online, pe epids.mmunicii.ro, fie la oficiile poștale sau la primării.

Manole a spus că programul are rolul de a sprijini direct cetățenii care au nevoie de ajutor pentru acoperirea costurilor energetice în perioada de iarnă.