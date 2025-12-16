Ministrul Muncii, despre majorarea salariului minim: Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin

Florin Manole, ministrul Muncii, a comentat marți seara, la Digi24, că majorarea salariului minim nu ar crește cu mult cheltuielile de personal în sistemul bugetar, ci că o astfel de măsură, dacă ar fi adoptată, avea impact favorabil mai degrabă pentru lucrătorii din sectorul privat.

„Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că salariile bugetarilor și ale demnitarilor nu mai sunt demult în practică în corelare cu salariul minim. Salariile demnitarilor, de exemplu, sunt înghețate la 2018-19. (…) Așadar, creșterea salariului minim ar avea impact favorabil în primul și în primul rând, în 90% pentru lucrătorii din mediul privat”, a spus Manole, la Digi24.

Ministrul a subliniat că este nevoie ca oamenii angajați „să meargă acasă cu o remunerație decentă, care să le permită de la alimentație, la creșterea propriilor copii, chirie și orice altă cheltuială are orice om din această țară. Pe măsură ce crește inflația, și inflația va fi destul de ridicată și anul viitor, conform predicțiilor, oamenii ăștia pierd din puterea de cumpărare. A zis-o chiar premierul Bolojan”.

Munca la gri, o problemă

Florin Manole a mai adus în discuție și cazul unui fost ministru, care deținea o clinică privată și în calitatea sa de deținător de clinică privată, era plătită doar cu salariu minim. Ministrul a subliniat faptul că munca la gri este o problemă și că Inspecția Muncii sancționează situațiile în care se constată că unii angajați sunt plătiți cu o altă sumă de bani decât cea declarată

„În momentul în care inspecția muncii găsește așa ceva, există sancțiuni și inspecția muncii dă sancțiuni în fiecare zi, de la muncă pe platforme până la lucrătorii din Asia de Sud-Est, care sunt exploatați atunci când ei nu au contract. Ei bine, acești oameni, da, pe măsură ce crește salariul minim, scoatem un pic din economia aia la alb”, a conchis Manole.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajațiilor cu venituri mici, dar ar alimenta inflația și ar crește cheltuielile de personal, inclusiv în sistemul bugetar.