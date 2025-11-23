Bugetarii din Moldova cer majorări salariale

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNPM) solicită majorarea urgentă a salariilor din sectorul public. Sindicaliștii avertizează că salariile actuale au devenit insuficiente odată cu creșterea costului vieții. Tot mai mulți angajați părăsesc sistemul, îndreptându-se către mediul privat.

„Nivelul actual al salariilor nu acoperă nici măcar necesitățile minime pentru un trai decent”, se arată în apelurile trimise de CNPM către Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de Logos Press, în septembrie 2024, 37,8% dintre bugetari câștigau până la 8000 de lei brut pe lună. Suma este mult sub nivelul minimului de existență, stabilit la un net de 6294 lei.

Costuri tot mai mari în Moldova

Situația este și mai gravă în educație, unde 41% dintre angajați primesc salarii sub minimul de trai. Liderii sindicali avertizează că aceste salarii foarte mici fac profesia tot mai puțin atractivă. Tot mai mult dascăli ajung astfel să plece din învățământ.

Potrivit datelor publicate de platforma Numbeo, care urmărește costul vieții la nivel internațional, cheltuielile cotidiene în Moldova au crescut cu 10% în doar șase luni. O familie cu patru membri are acum nevoie de aproximativ 37.000 de lei pe lună pentru a acoperi cheltuielile de bază.

Sindicatele, dispuse să negocieze

Chișinăul este de aproape trei ori mai ieftin decât New York, însă salariile sunt de aproximativ opt ori mai mici. Datele comparate arată că locuitorii capitalei moldovene cheltuie, în medie, doar o treime din cât ar plăti un newyorkez pentru aceleași bunuri și servicii. Totuși, puterea lor de cumpărare este de opt ori mai mică.

„Fără intervenții rapide, riscăm să pierdem personal calificat în sectoarele vitale ale statului”, atrag atenția reprezentanții sindicatelor. Totodată, ei și-au exprimat disponibilitatea pentru „dialog și cooperare constructivă” cu autoritățile.