Viața în Moldova s-a scumpit cu 10% de la începutul anului, însă rămâne mai ieftină decât în România

Costul vieții moldovenilor a crescut cu aproximativ 10% în ultimele șase luni, reflectând o majorare vizibilă a cheltuielilor medii suportate de populație.

Indicele general al Moldovei a ajuns la 33,5, față de 30,8 în prima jumătate a anului, potrivit metodologiei Numbeo. Indicatorul exprimă, pe o scară de la 0 la 100, cât de scumpă este viața într-o țară în raport cu New York City, care are valoarea de referință 100. Cu cât indicele este mai mare, cu atât costurile pentru bunuri, servicii și chirii sunt mai apropiate de cele din metropola americană.

Chișinău, de trei ori mai ieftin decât New York, dar cu salarii de opt ori mai mici

În Chișinău, nivelurile de cheltuieli, calculate în raport cu New York, arată astfel: chiria reprezintă 14,8%, costul vieții cu chirie inclusă în jurul a 25,3%, alimentele 31,3%, mesele la restaurant – 29,3%, iar puterea de cumpărare locală aproximativ 52%.

„Aceste cifre înseamnă că, în medie, un locuitor al Chișinăului trăiește la un cost de aproximativ o treime din cel al unui newyorkez, însă cu un venit de aproape opt ori mai mic”, relatează Logos Press.

Un moldovean, de trei ori mai sărac decât un newyorkez

Datele salariale confirmă decalajul. În primul trimestru al anului 2025, salariul mediu lunar în sectorul privat din Chișinău a fost de 15.178 lei (echivalentul a 896 de dolari), iar în sectorul bugetar de 12.810 lei (aproximativ 756 de dolari). Prin comparație, salariul mediu brut în New York City în prima jumătate a anului 2025 a fost de 6.944 dolari pe lună.

„Dacă ținem cont de indicele costului vieții, un locuitor din Chișinău dispune echivalent de doar 2.466 dolari pe lună, ceea ce îl face de aproape trei ori mai sărac decât un newyorkez”, notează analiștii moldoveni.

Moldova, între România și Ucraina în clasamentul costului vieții

În context regional, România se situează pe locul 80 în clasament, Rusia pe locul 82, iar Ucraina pe 126. Țările vecine ale Moldovei au, prin urmare, niveluri de trai și costuri diferite, însă toate rămân semnificativ mai accesibile decât statele vest-europene.

Italia, țară în care locuiesc și muncesc numeroși cetățeni moldoveni, ocupă locul 34, în timp ce la vârful clasamentului se află Insulele Cayman (94,3), urmate de Elveția (82,3) și Singapore (80,9) – state caracterizate prin economii puternice, salarii mari și piețe imobiliare premium.

La polul opus, Pakistan (11,3), Libia (11,3) și Afganistan (11,6) înregistrează cele mai mici costuri ale vieții din lume, urmate de alte state asiatice cu economii bazate pe forță de muncă tânără și salarii reduse, precum India (12,8) și Bangladesh (13,0).