Presiuni asupra școlilor românești din Transnistria. Chișinăul cere Tiraspolului să oprească intimidările asupra elevilor și profesorilor

Chișinăul solicită Tiraspolului să înceteze imediat orice formă de presiune asupra elevilor și cadrelor didactice din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană.
Andrei Rachieru
10 dec. 2025, 09:52, Social

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței grupurilor de lucru pentru educație, la care au participat experți de pe ambele maluri ale Nistrului, anunță Biroul politici de reintegrare. Tema centrală a reuniunii a vizat presiuni asupra școlilor românești din Transnistria și funcționarea normală a acestora în condiții conforme standardelor internaționale, scrie deschide.md.

Reprezentanții Chișinăului au evidențiat preocupări privind respectarea drepturilor elevilor, funcționarea celor opt instituții cu predare în limba română și necesitatea stopării practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare nerecunoscute.

Potrivit autorităților, aceste acțiuni contravin interesului superior al copilului și obligațiilor internaționale asumate. Aceleași surse au menționat progresele tehnice referitoare la complexul de clădiri al Liceului Teoretic Evrika din Rîbnița, inclusiv procedurile de expertiză și delimitare a bunurilor imobile.

Un alt punct sensibil a fost situația Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, pentru care Chișinăul cere identificarea unei soluții de revenire în sediul inițial. De asemenea, autoritățile moldovene au atras atenția asupra majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale impuse instituțiilor cu predare în limba română, solicitând revenirea la condițiile valabile până la finalul anului 2023. Totodată, Chișinăul a cerut soluții rapide pentru accesul elevilor Liceului Lucian Blaga din Tiraspol la spații adecvate pentru orele de educație fizică.

În replică la temele ridicate de Tiraspol, experții moldoveni au subliniat că tinerii din regiunea transnistreană beneficiază de aceleași drepturi și oportunități ca toți cetățenii Republicii Moldova: acces la instituții educaționale de pe malul drept, programe de studii în străinătate conforme sistemului european și posibilitatea integrării pe piața muncii.

Procedurile de admitere în învățământul superior sunt aplicate identic pe întreg teritoriul țării.

