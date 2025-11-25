Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE, după drona căzută pe casă

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

Reprezentanții ministerului spun că acest incident „reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor”.

În urma acestor evoluții, ambasadorul Federației Ruse va fi convocat miercuri la 14.00 la MAE pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile.

Republica Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale, precizează MAE.

O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări.