Prima pagină » Social » Ce amendă a primit un șofer care a fugit după ce a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București

Ce amendă a primit un șofer care a fugit după ce a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București

Un șofer a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București. Ulterior, el a dispărut de la fața locului. Incidentul s-a produs în luna noiembrie iar șoferul a fost depistat și pedepsit în decembrie.
Optimus, ghidat prin telecomandă? Cât de autonom e de fapt robotul lui Musk
Optimus, ghidat prin telecomandă? Cât de autonom e de fapt robotul lui Musk
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Rute ocolitoare pentru Valea Oltului din cauza cisternei din care curge GPL
Rute ocolitoare pentru Valea Oltului din cauza cisternei din care curge GPL
Nicușor Dan despre legea combaterii extremismului: În orice formă îmi va trimite Camera Deputaților proiectul, eu îl voi promulga
Nicușor Dan despre legea combaterii extremismului: În orice formă îmi va trimite Camera Deputaților proiectul, eu îl voi promulga
Nicușor Dan despre demisia Dianei Buzoianu: Nu văd niciun motiv
Nicușor Dan despre demisia Dianei Buzoianu: Nu văd niciun motiv
Petru Mazilu
10 dec. 2025, 10:11, Social

Brigada Rutieră anunță că „la data de 20.11.2025, în jurul orei 20.40, a fost sesizată prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Vârciorova, sector 4, în care un conducător auto a avariat mai multe autovehicule și a plecat de la fața locului.”

Proprietarii autovehiculelor implicate s-au deplasat la Biroul Accidente Ușoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Șoferul care a produs incidentul s-a prezentat la Poliție marți, 9 decembrie.

„A fost stabilită identitatea conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rutier, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, care s-a prezentat la data 09.12.2025 la sediul Biroului Accidente Ușoare. Din analiza materialului probator administrat în cauză, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 38 de ani, nu s-a asigurat corespunzător la plecarea de pe loc de pe str. Vârciorova și a avariat 4 autovehicule staționate. Ulterior, și-a continuat deplasarea spre Drumul Jilavei, unde a efectuat virajul la dreapta, iar când a ajuns la intersecția cu str. Turnu Măgurele, a intrat în coliziune cu un autocar care circula regulamentar. De asemenea, fiind implicat în accidente de circulație din care au rezultat pagube materiale, nu s-a prezentat în termenul legal de 24 de ore la unitatea de poliție competentă”, au transmis polițiștii.

Probleme peste probleme

Totodată, în urma controlului efectuat marți asupra autovehiculului, s-a constata că nu corespundea din punct de vedere tehnic. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a refuzat testarea preliminară cu aparatura din dotare și a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” în vederea prelevării de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică, a mai comunicat Brigada Rutieră.

Pentru toate abaterile, șoferul a fost sancționat de polițiști.

„Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.062,5 lei, fiind dispuse următoarele măsuri: suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 120 de zile, aplicarea unui număr de 3 puncte de penalizare, precum și reținerea certificatului de înmatriculare”, a precizat Brigada Rutieră.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
Libertatea
Tabel zodii | Cât de mult minți, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai mincinoși nativi
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor