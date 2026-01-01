Intervenții Salvamont: 39 de turiști au ajuns la spital

Dispeceratul Național Salvamont anunță că miercuri, 31 decembrie, au fost înregistrate 38 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe solicitări, opt, au fost pentru Salvamont Lupeni, câte 4 au fost pentru Salvamont Judeţul Brașov, Salvamont Maramureș și Salvamont Predeal, și câte 3 pentru Salvamont Gorj, Salvamont Neamţ, Salvamont Prahova. Au mai fost primite apeluri în Alba, Mureș, Cluj, Harghita, Sibiu și Suceava.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Celelate persoane salvate au primit acordul de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

De asemenea, miercuri s-au mai primit 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.