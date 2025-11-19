Grindeanu, despre limitarea cumulului salariu-pensie pentru bugetari: Eu aș da excepții pentru cazurile în care există un deficit clar

Întrebat despre limitarea cumulului la 15% din pensie și salariul de la stat pentru bugetarii pensionați care se întorc la serviciu, Grindeanu a precizat că ar face anumite excepții în domeniile în care există o penurie de personal, cum ar fi Educația sau Sănătatea.

El a dat ca exemplu lipsa de profesori din mediul rural:

„În zonele, rurale, pe Educație există un minus mare de personal pe diverse materii, domenii. De exemplu, știu că e un minus mare pe zona de profesori de fizică, directorii și inspectoratele duc o muncă de lămurire cu foștii profesori care au ieșit la pensie să-i readucă, să ajute și să fie acolo (n.r. – în școli).

Eu aș da excepții din acest punct de vedere pentru acești oameni, unde există acest deficit clar. Unde nu există, evident că sunt de acord”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit Economedia, Guvernul pregătește un OUG prin care să reducă cu 85% cumulul de salariu – pensie pentru bugetarii care aleg să profeseze în continuare pe post, chiar și după ieșirea la pensie. Potrivit proiectului, aceștia ar primi numai un procent de 15% din pensie care se va cumula cu salariul.