Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre limitarea cumulului salariu-pensie pentru bugetari: Eu aș da excepții pentru cazurile în care există un deficit clar

Grindeanu, despre limitarea cumulului salariu-pensie pentru bugetari: Eu aș da excepții pentru cazurile în care există un deficit clar

Sorin Grindeanu, președintele PSD a precizat miercuri, referitor la proiectul limitării cumulului salariu-pensie pentru bugetari, că ar face o excepții pentru cazurile în care există un deficit clar al personalului.
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Daiana Rob
19 nov. 2025, 16:12, Politic

Întrebat despre limitarea cumulului la 15% din pensie și salariul de la stat pentru bugetarii pensionați care se întorc la serviciu, Grindeanu a precizat că ar face anumite excepții în domeniile în care există o penurie de personal, cum ar fi Educația sau Sănătatea.

El a dat ca exemplu lipsa de profesori din mediul rural:

În zonele, rurale, pe Educație există un minus mare de personal pe diverse materii, domenii. De exemplu, știu că e un minus mare pe zona de profesori de fizică, directorii și inspectoratele duc o muncă de lămurire cu foștii profesori care au ieșit la pensie să-i readucă, să ajute și să fie acolo (n.r. – în școli).

Eu aș da excepții din acest punct de vedere pentru acești oameni, unde există acest deficit clar. Unde nu există, evident că sunt de acord”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu. 

Potrivit Economedia, Guvernul pregătește un OUG prin care să reducă cu 85% cumulul de salariu – pensie pentru bugetarii care aleg să profeseze în continuare pe post, chiar și după ieșirea la pensie. Potrivit proiectului, aceștia ar primi numai un procent de 15% din pensie care se va cumula cu salariul.