Flavia Groșan a fost înmormântată. Diana Șoșoacă a mers la funeralii: „A fost erou național!”

Doctorița Flavia Groșan a fost înmormântată duminică în cimitirul din Oradea, anunță Ebihoreanul.ro.

Circa 150 de persoane au participat la ceremonie, iar Diana Șoșoacă a fost singurul lider politic prezent.

Vizibil marcată, europarlamentara a stat lângă familie și a elogiat-o pe defunctă după terminarea ceremoniei religioase.

Ceremonia de înmormântare din Oradea

Pe o vreme extrem de rece, apropiații Flaviei Groșan au participat duminică, la prânz, la capela municipală din Cimitirul Rulikowski. Medicul pneumolog a devenit cunoscut în întreaga țară pentru opiniile controversate din timpul pandemiei Covid-19.

Lângă soțul și fiica fostei doctorițe s-a aflat Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. România, care a apărut într-o haină din blană și cu un voal cu dantelă neagră pe cap.

Discursul preotului

„Doamna doctor, cu siguranță, a făcut binele, a încercat să facă doar bine. Ea a avut în viața ei și lumini, și umbre. Dar faptele de bunătate pe care le-a așezat prin prisma meseriei sale de medic vor rămâne ca un ecou”, a spus preotul ortodox care a oficiat slujba.

Declarațiile Dianei Șoșoacă

După ce sicriul Flaviei Groșan a fost așezat în mormânt, Diana Șoșoacă a vorbit cu presa. S-a declarat „devastată de durere” și a elogiat-o pe defunctă.

„Am venit pentru a o conduce pe ultimul drum pe unul dintre cei mai mari eroi naționali ai timpurilor noastre contemporane. Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României până la toți liderii de partid și toți medicii din România”, a declarat europarlamentara.

Ea a continuat, subliniind absența unor personalități. „Sincer, nu m-am așteptat să fiu singurul lider politic aici. Flavia Groșan a salvat o țară întreagă prin tratamentele pe care le-a dat oamenilor”.

Teorii controversate despre pandemie

Diana Șoșoacă a reluat teoriile conspirației din timpul pandemiei.

„Datorită Flaviei Groșan, noi avem oameni în viață. Cei care au ascultat-o pe Flavia Groșan sunt și acum în viață”.

Lidera S.O.S. România a susținut că tratamentele Flaviei Groșan s-ar fi aplicat „în toate țările din lume”. Ea s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.

Motivul decesului, potrivit Șoșoacă

Europarlamentara a susținut că medicul s-a stins din viață fiindcă, bolnavă fiind, n-a încetat să lucreze.

„Flavia Groșan a fost bolnavă de cancer cu mult timp înainte de 2020 și aproape se vindecase. Însă ea a iubit mai mult oamenii decât pe sine însăși. A renunțat la viață pentru a dărui din viața ei tuturor”, a declarat Șoșoacă.

„Deși nu avea voie nici măcar o oră să muncească, ea muncea 20-22 de ore. Am salvat datorită ei mii de oameni pe care îi puneam în legătură cu Flavia Groșan”, a adăugat lidera S.O.S.

Flavia Groșan a murit la vârsta de 59 de ani din cauza unei boli grave.