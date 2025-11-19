Medicul Flavia Groșan a murit

Surse din unitatea medicală au confirmat pentru publicația BIHOREANUL că decesul Flaviei Groșan a fost consemnat la ora 11:24. Deocamdată, reprezentanții oficiali ai unității medicale nu au făcut un anunț public, astfel că datele sunt, încă, în curs de confirmare pe cale oficială.

Medicul era internat de mai multe săptămâni în spital, în stare gravă, după un stop cardiorespirator resuscitat, și fusese tratată inițial în secția de Terapie Intensivă.

La nivel național, numele ei a devenit cunoscut mai ales în timpul pandemiei de COVID-19, când a promovat o schemă proprie de tratament pentru pacienții cu forme ușoare și medii de boală, bazată pe anumite antibiotice și medicamente inhalatorii. Declarațiile și abordarea ei au stârnit controverse, fiind criticată de o parte a comunității medicale și adusă în fața Colegiului Medicilor.

De ce era atât de controversată Flavia Groșan

Declarațiile ei – inclusiv afirmațiile că oxigenoterapia în doze mari ar dăuna și că infecția cu SARS-CoV-2 ar fi doar „o răceală zdravănă, o gripă mai fițoasă” – au fost respinse public de numeroși specialiști în pneumologie și boli infecțioase, care au acuzat-o de dezinformare medicală.

În 2021, Groșan a fost audiată la Colegiul Medicilor Bihor în urma unei sesizări legate de aceste declarații, însă la acel moment nu a fost sancționată. Ulterior, în 2025, Colegiul a anunțat declanșarea unei cercetări disciplinare după o nouă serie de postări controversate pe rețelele sociale legate de vaccinuri, iar Societatea Română de Pneumologie a calificat unele dintre aceste mesaje drept „fake news medical”.

În același timp, medicul s-a bucurat de un puternic suport public, sute de pacienți și susținători participând la mitinguri de solidaritate și lăudând-o în spațiul online pentru modul în care i-a tratat, ceea ce a amplificat și mai mult controversele în jurul numelui ei.

Simion, printre primele reacții la vestea decesului Flaviei

Printre reacțiile apărute în spațiul public se numără și cea a liderului AUR, George Simion, care a scris pe pagina sa de Facebook: „România din ceruri e mai bogată. Mulțumim Flavia Groșan, Mulțumim Ilie Ilașcu, mulțumim luptătorilor noștri!”, mesaj în care îi evocă atât pe medicul pneumolog, cât și pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, pe care îi numește „luptătorii noștri”.