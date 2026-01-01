Tatăl Loredanei Groza s-a stins din viață. Avea 88 de ani

Potrivit informațiilor făcute publice de artistă, acesta a pierdut lupta cu boala după mai multe săptămâni de spitalizare, timp în care s-a aflat în stare critică.

Artista a ales să își exprime durerea printr-un mesaj publicat pe contul său de Facebook, unde a vorbit despre legătura profundă dintre ea și părintele său.

„Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor!”, a scris Loredana. Mesajul a fost însoțit de reflecții despre trecerea timpului și despre rolul esențial pe care tatăl său l-a avut în formarea sa umană și artistică.

Destinul unui poet autodidact

Vasile Groza a avut o viață marcată de dificultăți încă din copilărie. Rămas orfan de tată, crescut de o mamă văduvă de război care a îngrijit singură trei băieți, acesta și-a urmat chemarea artistică și a devenit poet autodidact. De-a lungul vieții, a scris poezii, romane, cărți pentru copii și cântece, fiind recunoscut pentru activitatea sa literară prin calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ceremonia de înmormântare a lui Vasile Groza va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu din București. Familia, prietenii și apropiații îl vor conduce pe ultimul drum, într-un moment de reculegere și omagiu. Artista și-a exprimat recunoștința față de sprijinul, iubirea și exemplul de viață oferite de tatăl său, pe care l-a descris drept „un luptător, un visător și un erou”.