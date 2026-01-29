O voce de aur a filmelor Disney s-a stins la 103 ani

Născut pe 31 mai 1922 la Paris și format ca specialist chimist, Jean Cussac și-a descoperit talentul în timp ce cânta în corul companiei pentru care lucra. „Un manager din departamentul său a observat că avea o voce foarte frumoasă și l-a încurajat să și-o dezvolte. La scurt timp după aceea, tatăl meu s-a înscris la Conservatorul din Paris. Și apoi, totul a luat amploare”, a declarat fiul său, Laurent Cussac, pentru Le Figaro.

Cariera sa artistică a început în 1955, în coruri. A jucat și a cântat la Comédie-Française, a obținut roluri mici în mai multe opere mici și a devenit corist pentru Édith Piaf, Léo Ferré, Gilbert Bécaud și Barbara. „În această lume a muzicii franceze, toată lumea se cunoștea, se amesteca și se chema. Așa s-a alăturat tata trupei Swingle Singers, devenind basistul lor în 1962”, continuă Laurent Cussac. Grupul muzical, care cânta mari piese clasice aproape a cappella, a cunoscut rapid succesul. Până la destrămarea sa în 1973, grupul a înregistrat 15 albume, a făcut turnee în întreaga lume, a cântat la Casa Albă, a primit patru premii Grammy și un Grand Prix du Disque de la Académie Charles-Cros.

Jean Cussac, care își continuase în paralel cariera liturgică, a devenit apoi maestru al capelei Invalizilor. A plecat cu o medalie în 1994. „Nu a fost întotdeauna ușor. Îl vedeam mereu lucrând duminica pentru că cânta la slujbe, de exemplu. Am numărat, a susținut peste 1200 de reprezentații în biserici”, își amintește Laurent Cussac.

A dat voce prințului din Albă ca Zăpada

În paralel, artistul și-a împrumutat vocea pe scară largă filmelor. Bijutier în musicalul „Umbrelele din Cherbourg”, l-a dublat pe Robert în „101 Dalmațieni” (1961), a cântat în cvartetul de vulturi din „Cartea Junglei” (1967), și-a împrumutat vocea pentru „Oliver & Company” (1988) și „Salvatorii din Antarctica” (1990). Fără știrea lor, copiii abonați la casete VHS Disney l-au întâlnit și în versiunea din 1962 a filmului „ Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” . Jean Cussac a oferit vocea prințului James. Cariera sa a fost atât de prolifică încât centenarul nu-și mai amintea toate rolurile din film. „Ultima dată când i-am arătat „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, a exclamat: «Oh, dar asta e vocea mea!» când l-a auzit pe Prințul Fermecător vorbind ”, își amintește fiul său, încă emoționat.