Un tată din Iași și-a bătut fiica, iar Curtea de Apel a considerat că bătaia „a fost spre binele copilului”

Curtea de Apel Iași a decis definitiv înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu suspendare cu o amendă penală în cazul unui bărbat care și-a bătut fiica minoră, motivând că reacția sa a fost determinată de stresul parental și nu de o atitudine violentă constantă, relatează ziaruldeiasi.ro.

Incidentul a avut loc pe 25 septembrie 2023, în comuna Tansa, județul Iași.

Vasile Donici și-a lovit fiica, atunci – elevă în clasa a X-a la liceul „I.C. Ștefănescu”, cu un băț peste mâini și picioare, după ce aceasta a rămas peste noapte la o prietenă fără a-și anunța părinții, lucru care a avut drept consecință pierderea dreptului de cazare în căminul liceului.

Mai întîi a luat cu suspendare, dar bărbatul a atacat sentința

Fata a trimis fotografii cu vânătăile unei colege, iar imaginile au ajuns ulterior la autorități.

Donici a fost trimis în judecată pentru violență în familie în formă continuată și în circumstanțe agravante.

În primă instanță, Judecătoria l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare, subliniind pericolul social al folosirii violenței ca metodă de educație și toleranța ridicată față de acest fenomen în societatea românească.

Bărbatul a atacat sentința, iar Curtea de Apel a apreciat că instanța de fond a fost prea severă. Judecătorii au reținut că, deși comportamentul a fost nejustificat, acesta s-a produs pe fondul stresului și al dificultăților specifice adolescenței.

„Nu este o conduită agresivă constantă”

„Reacția inculpatului a fost una exagerată, produsă pe fondul stresului parental, nu ca expresie a unei conduite agresive constante”, se arată în motivarea instanței.

Curtea nu a ținut cont de declarația fetei, care a spus că tatăl ar fi violent în mod obișnuit atunci când consumă alcool, și a considerat incidentul drept unul izolat.

Magistrații au apreciat că bărbatul „urmărește în mod evident binele copilului său” și au decis înlocuirea pedepsei cu o amendă penală de 3.600 de lei, echivalentul a 120 de zile-amendă.

Decizia Curții de Apel Iași este definitivă.