Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție, constituit la inițiativa premierului Bolojan

Curtea de Apel București a respins, joi, cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție, care a fost constituit la finalul anului trecut la inițiativa premierului Ilie Bolojan.
Diana Nunuț
15 ian. 2026, 12:24, Justiţie

Curtea de Apel București a respins, joi, cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Decizia vine după ce, tot joi, secția pentru judecători a CSM a afirmat, într-un comunicat de presă, că participarea reprezentanților săi la prima întâlnire desfășurată la Palatul Victoria, pe 14 ianuarie, nu a lămurit nici scopul real al Comitetului, nici legitimitatea acestuia.

Cererea de suspendare a activității Comitetului a fost depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, o organizație care a contestat, împreună cu fostul candidat Călin Georgescu, anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

„Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al dnei Elena Radu pentru reclamanta CASD, ca neîntemeiată. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes a reclamantei, ca neîntemeiate. Admite excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României şi Secretariatul General al Guvernului, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuale pasivă. Respinge cererea de suspendare a executării Deciziei nr.574/2025 formulată în contradictoriu cu pârâtul PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI, ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate în interesul pârâtului de către intervenientele Asociaţia FORUMUL JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA, Asociaţia VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE, Cancelaria Prim-Ministrului, Asociaţia DECLIC şi Asociaţia FUNKY CITIZENS. Anulează cererea de intervenţie accesorie în interesul pârâţilor formulată de intervenienta Panioglu Daniela”, se arată în soluția pe scurt.

Hotărârea Curții de Apel nu e definitivă, ci poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

În luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a decis să constituie un grup de lucru pentru analiza legislației din justiție, după ce un documentar Recorder a scos la iveală corupția din justiție. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum a fost denumit oficial, fiind condus de reprezentantul Cancelariei premierului.

