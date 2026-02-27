OFF The Record. Șefa Inspecției Judiciare, răspuns dacă DNA ar trebui să ancheteze magistrații

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit în cadrul emisiunii OFF The Record de la MEDIAFAX, despre modul în care sunt desemnați procurorii care anchetează magistrații și cum acest mecanism afectează independența justiției.

Întrebată dacă are încredere ca magistrații să fie anchetați de DNA, Roxana Petcu a declarat că problema nu ține de DNA sau de alte structuri, ci de modul în care se fac desemnările.

„Discuția în realitate nu e despre DNA sau Parchetul General sau ce structuri se fac. Discuția este alta, după părerea mea. Pe cine deranjează că desemnarea procurorilor în aceste structuri, care sunt competente să verifice și să ancheteze magistrații, ar avea plenul Consiliului Superior, deci și judecătorii, un cuvânt de spus?”, a spus aceasta.

Roxana Petcu a mai spus că implicarea judecătorilor în desemnarea procurorilor care anchetează colegi este un aspect foarte important pentru a păstra un proces echitabil.

„Pentru că astea sunt singura diferență. Până la o structură aia, SIIJ sau cum se cheamă acum, din parchetul general, putea fi mutat la DNA. Dar să facem desemnarea acelor procurori, cum se face și astăzi? Ce așteptări ar putea avea la un proces echitabil, câtă vreme se duce în fața unui judecător, pe care l-ar putea ancheta chiar procurorul care i-a făcut lui rechizitoriu? De ce nu ne uităm și din partea cealaltă? Că până la urmă vorbim despre dreptul la un proces echitabil al tuturor cetățenilor. Dreptul acesta la un proces echitabil e o garanție pentru dânșii, nu pentru noi neapărat.”, a spus ea.

„E normal ca judecătorul în sala de judecată, care alege și decide în funcție de ce îi se spune, de avocatul inculpatului și de procuror. Dar acel procuror, structura de parchet în care dumneavoastră lui provine, dacă nu-i convine soluția judecătorului, mâine să-i facă dosar penal, că reamintim discuția cu câmpul tactic. Cum poți să mai ai vreo șansă la un proces echitabil în condițiile astea? Simplul fapt că un astfel de sistem există și dacă nu îi se dă curs. Și dacă oamenii sunt toți de bună credință. Și doar simpla lui existență pune în discuție independența și percepția de independență.”, a mai declarat ea în emisiunea OFF The Record.