Prima pagină » Off the record » OFF The Record. Șefa Inspecției Judiciare, răspuns dacă DNA ar trebui să ancheteze magistrații

OFF The Record. Șefa Inspecției Judiciare, răspuns dacă DNA ar trebui să ancheteze magistrații

Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a spus la OFF The Record, că problema nu ține de DNA, ci cine alege procurorii care pot ancheta magistrații, ca să fie garantată corectitudinea proceselor.
Roxana Petcu: „Inspecția Judiciară și-a făcut treaba. Nu am înțeles nici acum ce au avut cu noi”
Roxana Petcu: „Inspecția Judiciară și-a făcut treaba. Nu am înțeles nici acum ce au avut cu noi”
Șefa Inspecției judiciare despre cazurile de corupție din justiție: Eu nu cunosc, poate există mai puțină
Șefa Inspecției judiciare despre cazurile de corupție din justiție: Eu nu cunosc, poate există mai puțină
OFF The Record. Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: Funcțiile mari din parchete sunt singurele în care e implicat factorul politic
OFF The Record. Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: Funcțiile mari din parchete sunt singurele în care e implicat factorul politic
OFF The Record. Roxana Petcu: Inspecția Judiciară a ajuns temă de campanie electorală
OFF The Record. Roxana Petcu: Inspecția Judiciară a ajuns temă de campanie electorală
Șefa Inspecției Judiciare: dacă președinția României face un referendum să vadă care-i treaba justiției, să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție
Șefa Inspecției Judiciare: dacă președinția României face un referendum să vadă care-i treaba justiției, să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție
Nițu Maria
27 feb. 2026, 14:59, Justiţie

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit în cadrul emisiunii OFF The Record de la MEDIAFAX, despre modul în care sunt desemnați procurorii care anchetează magistrații și cum acest mecanism afectează independența justiției.

Întrebată dacă are încredere ca magistrații să fie anchetați de DNA, Roxana Petcu a declarat că problema nu ține de DNA sau de alte structuri, ci de modul în care se fac desemnările.

„Discuția în realitate nu e despre DNA sau Parchetul General sau ce structuri se fac. Discuția este alta, după părerea mea. Pe cine deranjează că desemnarea procurorilor în aceste structuri, care sunt competente să verifice și să ancheteze magistrații, ar avea plenul Consiliului Superior, deci și judecătorii, un cuvânt de spus?”, a spus aceasta.

Roxana Petcu a mai spus că implicarea judecătorilor în desemnarea procurorilor care anchetează colegi este un aspect foarte important pentru a păstra un proces echitabil.

„Pentru că astea sunt singura diferență. Până la o structură aia, SIIJ sau cum se cheamă acum, din parchetul general, putea fi mutat la DNA. Dar să facem desemnarea acelor procurori, cum se face și astăzi? Ce așteptări ar putea avea la un proces echitabil, câtă vreme se duce în fața unui judecător, pe care l-ar putea ancheta chiar procurorul care i-a făcut lui rechizitoriu? De ce nu ne uităm și din partea cealaltă? Că până la urmă vorbim despre dreptul la un proces echitabil al tuturor cetățenilor. Dreptul acesta la un proces echitabil e o garanție pentru dânșii, nu pentru noi neapărat.”, a spus ea.

„E normal ca judecătorul în sala de judecată, care alege și decide în funcție de ce îi se spune, de avocatul inculpatului și de procuror. Dar acel procuror, structura de parchet în care dumneavoastră lui provine, dacă nu-i convine soluția judecătorului, mâine să-i facă dosar penal, că reamintim discuția cu câmpul tactic. Cum poți să mai ai vreo șansă la un proces echitabil în condițiile astea? Simplul fapt că un astfel de sistem există și dacă nu îi se dă curs. Și dacă oamenii sunt toți de bună credință. Și doar simpla lui existență pune în discuție independența și percepția de independență.”, a mai declarat ea în emisiunea OFF The Record.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Nicușor Dan, SUSPENDAT!? „Dosarul penal îl face instant șantajabil”
Gandul
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
Libertatea
Mihaela Bilic nominalizează singurul pate vegetal sănătos. Este ideal în Postul Paștelui
CSID
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Promotor