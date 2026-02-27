OFF The Record. Roxana Petcu: Inspecția Judiciară a ajuns temă de campanie electorală

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit în emisiunea OFF The Record de la Mediafax despre rolul instituției pe care o conduce și despre criticile apărute în spațiul public, mai ales în perioada campaniilor electorale.

Roxana Petcu a spus că a rămas surprinsă să vadă că Inspecția Judiciară a ajuns temă de campanie electorală, în condițiile în care instituția este una discretă și specializată.

„Reamintesc doar că încă din campania electorală, Inspecția Judiciară devenise temă de campanie. Eu mulțumesc faptului că noi suntem totuși o instituție discretă și destul de nișă. Nu știe foarte multă lume despre Inspecția Judiciară. Cu ocazia aceasta, lumea află despre noi și eu mulțumesc pentru că ne-am făcut notorietate. E bine.”, a spus Roxana Petcu.

Critici considerate nejustificate

Șefa Inspecției Judiciare a spus în emisiune că unele critici la adresa instituției au fost formulate fără o bună cunoaștere a atribuțiilor legale. Potrivit acesteia, Inspecției Judiciare i s-a reproșat că nu intervine în deciziile magistraților.

„Pe de altă parte, am fost absolut surprinsă să constat că ceea ce se reproșa Inspecției, care devenise, nu se știe de ce, brusc temă de campanie, se reproșa cumva că Inspecția nu face nimic și iată ce soluții dau magistrații. Cam asta era teza.”, a spus ea.

Ea a explicat că politicienii nu pot cunoaște toate detaliile legislative, însă a adăugat că o mare importanță o au consilierii care ar trebui să ofere informații verificate.

„Eu mă întreb persoanele care sunt în jur, că e firesc. Un politician nu are de unde să cunoască toate legile, de-aia are consilieri, de-aia are oameni care sfătuiesc lumea, dar mă uit: și pe cine vă luați lângă voi să vă sfătuiască?”, a întrebat ea.

Rolul Inspecției Judiciare

Roxana Petcu a explicat că Inspecția Judiciară nu are atribuții în privința soluțiilor date de judecători în dosare, ci se ocupă de verificarea respectării regulilor profesionale și de sancționarea abaterilor.

„Inspecția Judiciară se ocupă cu încălcările și cu răspunderea disciplinară. Se ocupă să asigure calitatea actului de justiție prin controalele pe care le face și, în general, tot ce înseamnă partea aceasta de remedii și de îmbunătățirea activității instanțelor.”, a afirmat ea.

De asemenea, a spus că instituția are un rol stabilit prin lege și că activitatea sa vizează în special modul în care judecătorii și procurorii își îndeplinesc atribuțiile.

„De asemenea, așa cum am spus de la început, cu răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor.”, a spus șefa Inspecției Judiciare.