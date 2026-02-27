OFF The Record. Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din România: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare, a vorbit despre reforma pensiilor de serviciu ale magistraților în cadrul emisiunii OFF The Record de la Mediafax.

Declarațiile au venit după ce președintele Nicusor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile speciale ale magistraților, în ciuda solicitărilor venite din partea sistemului judiciar de a retrimite proiectul în Parlament.

Roxana Petcu a explicat că dezbaterea despre pensiile magistraților nu este una nouă și că tema a fost intens politizată în ultimii ani.

Ea a spus că discuția a apărut inițial în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență și că legătura dintre relansarea economică și pensiile magistraților nu a fost clar explicată.

„Cred că chestiunea legată de pensii a apărut prima oară în PNRR, dacă rețin eu bine. Nu știu dacă la vremea respectivă… n-a înțeles nimeni, eu cel puțin n-am ascultat o explicație plauzibilă, coerentă și clară, ce legătură avea relansarea economică de după post-Covid cu pensiile magistraților”, a spus Petcu.

Nemulțumiri în rândul magistraților

Șefa Inspecției Judiciare consideră că modificările legislative înseamnă o diminuare a statutului magistraților și a explicat în cadrul emisiunii de ce există o reacție puternică în sistemul judiciar.

„Dincolo de orice fel de discuții legate de condiții de pensie, cuantum și așa mai departe, a modifica, fie și doar condițiile de pensionare ale magistraților, în felul în care a fost făcută, este o scădere a statutului. Nu are cum să ne mulțumească o scădere a statutului. Eu sunt la rândul meu magistrat. Eu nu pot să discut din perspectiva așteptărilor societății, așteptări repede create într-un anumit fel.”, a spus ea.

Ea a amintit că magistrații au avut o poziție comună privind această situație și că nemulțumirea a fost exprimată public de numeroși reprezentanți ai sistemului.

„Mi se pare firesc că în rândul magistraturii să existe o nemulțumire evidentă cu privire la acest aspect. De altfel, reamintim că a fost o solidaritate extraordinară a corpului magistraturii atunci când erau pline discuțiile legate de pensii.”

Reacția la promulgarea legii

Întrebată dacă se aștepta ca legea să fie promulgată, Roxana Petcu a spus că nu a fost surprinsă de decizia președintelui, Nicușor Dan, dar a ridicat semne de întrebare privind aplicarea noilor prevederi.

„Nu pot să spun că nu m-am așteptat să promulge legea. Sigur, n-am înțeles și cred că nimeni n-a înțeles la ora aceasta cum ar putea o lege publicată astăzi să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Cred că suntem în februarie încă.”, a spus Roxana Petcu.

„Au fost prezentate cam toate argumentele care se puteau prezenta, toate contraargumentele noastre au fost prezentate, într-un mod absolut profesionist, din partea judecătorilor și din partea Înaltei Curți. Au fost făcute toate apărările, s-au invocat toate argumentele.”

Rolul magistraților în stat

Roxana Petcu a făcut o afirmație importantă, mai exact, faptul că magistrații nu pot fi tratați doar ca o categorie profesională obișnuită, deoarece fac parte dintr-o putere a statului.

„Este o eternă comparație, care este absolut nedreaptă și care nu își are rostul, pentru că vorbim despre două planuri care nu se intersectează. Vorbim despre puterea judecătorească. A trata judecătorii și procurorii strict ca o categorie profesională este, evident, greșit.”, a declarat ea.

Șefa Inspecției Judiciare a explicat că fiecare judecător exercită direct puterea judecătorească, ceea ce face ca statutul acestora să fie diferit de cel al altor profesii.

„Judecătorii și procurorii fac parte din autoritatea judecătorească. Vorbind de judecători, ei exercită puterea judecătorească. Avem puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Puterea judecătorească se exercită prin fiecare judecător în parte. Fiecare judecător din această țară exercită puterea judecătorească.”