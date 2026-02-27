OFF The Record. Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: Funcțiile mari din parchete sunt singurele în care e implicat factorul politic

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din România, a vorbit vineri, în cadrul emisiunii OFF The Record de la MEDIAFAX, despre modul în care sunt selectați procurorii șefi și cum se îmbină criteriile profesionale cu factorul politic în numirile din parchete.

Ea a declarat că selecția pentru funcțiile de conducere nu este arbitrară și implică proceduri stabilite legal, atât scrise, cât și interviuri.

„De exemplu, ca să fii procuror șef la un parchet de pe lângă judecătorie, dai examen. Și scris și interviu. Scris din management, regulamente, parchete și așa mai departe. Sau ca să fii șef la un parchet de pe lângă parchetul curții de apel, trebuie să ai gradul de procuror de Curte de Apel. Și condițiile sunt mai, cum să spun, pe selecție de-asta profesionistă.”, a spus ea.

Șefa Inspecției Judiciare a explicat că funcțiile mari din parchete implică, pe lângă criteriile profesionale, și factorul politic, care intervine prin Ministerul Justiției și președintele României.

„În ceea ce privește funcțiile acestea mari din parchete, sunt singurele în care, de altfel, este și implicat factorul politic, prin Ministerul Justiției și prin președintele României. Și aici probabil că este și o zonă mai, cum să spun, de apreciere a unor oportunități. Eu cred în discernământul factorilor noștri politici, că nu vor pune pe oricine.”, a spus ea.

„Dar asta e, să știți, că, după părerea mea, repet, nici o lege nu e perfectă. Întotdeauna se vor găsi aspecte în legi care pot fi corectate. Anumite chestiuni, în mod normal, se mai reglează și prin practică. Printr-o practică sănătoasă și printr-o interpretare cu bună credința a legii. Eu cred că aici suntem, în zona aceasta de interpretare cu bună credința a legii. Să te gândești care e scopul legii.”, a adăugat Petcu.