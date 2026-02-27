Șefa Inspecției Judiciare: dacă președinția României face un referendum să vadă care-i treaba justiției, să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție

Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, și-a exprimat dezacordul total față de ideea organizării unui referendum în rândul magistraților cu privire la starea Justiției din România. Judecătoarea a spus că probabil președintele Nicușor Dan a avut ca inspirație referendumurile locale. Roxana Petcu a vorbit și de o reciprocitate pe acestă temă.

„Dar eu propun că dacă președinția României face un referendum să vadă care-i treaba justiției, să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție. Așa-i corect. Dacă tot migrăm de la unii la ceilalți, haideți să facă justiția un referendum, de exemplu, să vedem poporul oare e mulțumit de măsurile luate de guvern. De ce n-am face și noi un astfel de referendum? Adică, mi se pare că suntem deja într-o zonă în care nimeni nu mai respectă niște reguli pe care le avem. Nu suntem într-un stat fără reguli. Suntem într-un stat de drept”, a afirmat Roxana Petcu.

Judecătoarea a vorbit despre lege și nivelul de asumare al magistraților.

„Avem legi. Avem niște legi. Hai să le respectăm. Vorbim despre un nivel de asumare care este mult mai mare la magistrați sau așa mi-ar plăcea să cred că există. Un magistrat nu stă să pună în cutia cu indulgențe și să scrie anonim în condica de sugestii și reclamații. Cred că totuși suntem puțin peste această zonă. Judecătorii care au de criticat, tot critică. Critică de câteva luni, tot critică în mod deschis. Cei care au de criticat. Poate că cei care nu au, nu au. Credeți că magistrații, judecători, procurori vor participa la acest referendum? Nu văd cum să petrece efectiv această consultare”, a mai spus judecătoarea Petcu.