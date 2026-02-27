Prima pagină » Off the record » OFF The Record, 27 februarie 2026, ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare

Judecătoarea Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din România, este invitata emisiunii OFF The Record, cu Sorina Matei. Emisiunea începe vineri, 27 februarie, la ora 13:00. Mediafax transmite în format live text principalele declarații.
Departamentul Justiție
27 feb. 2026, 12:00, Justiţie

„Dreptatea este ca sănătatea lumii. Fără ea, totul se îmbolnăvește”, spunea Nicolae Iorga. În România, nu numai justițiabilii au nevoie de dreptate, ci și magistrații.

Cine și cum îi verifică pe cei care împart dreptatea, ce răspundere a magistraților există în România, ce a descoperit Inspecția Judiciară după documentarul Recorder, cât de „terorizați” sunt procurorii și judecătorii în România, au încredere judecătorii să fie anchetați din nou de DNA, câtă corupție există în Justiție și ce reforme sunt necesare – despre toate aceste teme discutăm cu judecătorul Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din România.

Emisiunea poate fi urmărită, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.

