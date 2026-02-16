Liderul deputaților PNL, despre amânarea dezbaterii pensiilor magistraților: O rușine pentru CCR și o sfidare gravă la adresa românilor

„CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraților. Tergiversarea în continuare a acestui subiect ar fi o rușine pentru CCR și o sfidare gravă la adresa românilor.

Dacă cetățenii ajung la concluzia că CCR e o instituție nefuncțională, acest lucru va afecta încrederea generală a oamenilor în stat. Judecătorii constituționali trebuie să înțeleagă că se joacă cu legitimitatea arhitecturii instituționale a statului român”, a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.

Legea pensiilor pentru magistrați urmează să fie dezbătută din nou, miercuri, 18 februarie, după ce ultima ședință, a fost amânată în 10 februarie. Amânarea de săptămâna trecută a fost cea de-a cincea amânare în acest dosar.