Fostul președinte al CCR despre decizia de amânare a reformei pensiilor magistraților: De data aceasta, amânarea este justificată

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a comentat amânarea deciziei Curții Constituționale de vineri privind reforma pensiilor magistraților.

Curtea Constituțională a amânat, vineri, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, din nou, pe data de 11 februarie 2026.

„De data aceasta, amânarea este justificată, pentru că ați auzit că s-au depus ieri o grămadă de documente. ÎCCJ a depus o expertiză, un document de la Ministerul Muncii, deci trebuiau să le citească. Dacă ei le-au primit, nu aveau cum să judece astăzi. Amânarea este justificată. Acum cât de lung e termenul de amânare, asta e o altă discuție. Dar faptul că amânarea a avut loc nu este imputabil lor”, a explicat Augustin Zegrean.

Fostul președinte CCR a mai declarat că termenul de 11 februarie ar putea fi unul decisiv, dar totul depinde de eventualele probleme care ar putea apărea în procesul de analiză a documentelor depuse.

„Dacă nu vor apăra alte probleme… Vedeți, ieri am vorbit despre asta și am spus că, dacă se depun documente în ultima clipă, normal să amâne. Nu pot să judece fără să le studieze”, a mai declarat Augustin Zegrean.

Joi, ÎCCJ a trimis la CCR o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, au declarat surse oficiale pentru G4Media.

Informația a venit în contextul în care acest document fusese cerut de cei patru judecători care au boicotat de două ori în decembrie adoptarea unei decizii a CCR pe reforma pensiilor speciale.

„Suntem în consultări cu colegii judecători. Așteptăm finalizarea consultărilor și, în funcție de poziția comună, stabilim dacă trimitem note de concluzii în susținerea argumentelor inițial sesizate”, a declarat joi șefa ÎCCJ, Lia Savonea, contactată de G4Media, înainte de decizia de astăzi.

Data de 11 februarie 2026 este așteptată ca momentul în care Curtea Constituțională a României va oferi o claritate juridică asupra reformei pensiilor magistraților.