Doctorița orădeană Flavia Groșan, în comă profundă la Terapie Intensivă – presa locală

Medicul pneumolog orădean Flavia Groșan, cunoscută pentru declarațiile controversate din pandemia de Covid, se află în comă profundă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Oradea, scrie Bihoreanul.

Potrivit surselor medicale, starea acesteia este critică, fiind diagnosticată cu multiple metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Internare de urgență după o săptămână de simptome grave

Surse au precizat că Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce soțul său a găsit-o inconștientă în locuință și a sunat la 112.

Echipajele medicale au efectuat o resuscitare îndelungată, iar medicii au confirmat ulterior că pacienta este în comă de gradul 4 pe scala Glasgow.

Înainte de internare, Groșan ar fi refuzat spitalizarea, preferând să se trateze acasă, deși prezenta simptome severe.

Boală avansată și postări îngrijorătoare pe rețelele sociale

Cu o săptămână în urmă, medicul scria pe contul său de Facebook despre o „tuse epuizantă” și o „durere atroce în plămân”, sugerând o recidivă a unei pneumonii.

În realitate, investigațiile au relevat o afecțiune oncologică avansată, cu metastaze multiple – o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice. Surse medicale descriu prognosticul de supraviețuire drept „extrem de rezervat”.

De la „tratamente minune” la anchete disciplinare

Flavia Groșan a devenit cunoscută în 2021, în timpul pandemiei, pentru afirmațiile potrivit cărora „medicii omoară pacienții” și pentru promovarea unui așa-zis tratament miraculos împotriva Covid-19.

Deși Colegiul Medicilor Bihor a considerat declarațiile sale prejudiciabile pentru corpul medical, medicul nu a fost sancționat.

În luna august, Groșan a provocat un nou val de controverse după ce a susținut că persoanele nevaccinate s-ar putea îmbolnăvi prin contact intim cu persoane vaccinate, fiind din nou anchetată disciplinar, afirmațiile sale fiind catalogate drept „inepție medicală”.

Ședința Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor, care putea decide inclusiv suspendarea dreptului său de a profesa, era programată pentru marți, 21 octombrie.