Un adolescent a condus o motocicletă şi a produs un accident în Baia Mare. Băiatul a ajuns la spital

IPJ Maramureş a anunţat că sâmbătă, în jurul orei 18.30, poliţiştii din Baia Mare au intervenit pe strada Victoriei pentru soluţionarea unui accident rutier, soldat cu o victimă.

„Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un minor de 14 ani a condus o motocicletă din direcţia strada Brânduşelor înspre strada Plevnei, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu o baliză pentru semnalizarea lucrărilor, ulterior răsturnându-se într-un şanţ. Accidentul s-a soldat cu rănirea minorului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis poliţiştii.

Din verificările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că adolescentul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, poliţiştii susţin că motocicleta i-ar fi fost încredinţată adolescentului de către proprietar, deşi acesta ar fi cunoscut că nu posedă permis de conducere.

Totodată, verificările efectuate în bazele de date au relevat că motocicleta în cauză nu este înmatriculată.