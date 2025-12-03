Adolescenții și viața digitală: Ce nu înțeleg adulții despre mediul online

Adolescenții intervievați percep mediul digital ca având efecte ambivalente. Pe de o parte, comunicarea online le poate oferi susținere emoțională, un sentiment de comunitate și șansa de a lega prietenii bazate pe interese comune, depășind barierele geografice. Pentru mulți, mai ales în contextul pandemiei, aceste legături digitale au reprezentat un sprijin esențial.

Pe de altă parte, tinerii sunt conștienți că aceste platforme pot intensifica stările de anxietate și stres, arată studiul. Compararea permanentă cu influenceri sau celebrități, fie că este vorba de aspect fizic sau de succes material, generează standarde ireale și o presiune considerabilă, resimțită în special de fete. Deși mulți conștientizează că imaginile sunt adesea editate sau idealizate, admit că impactul emoțional persistă. „Vezi doar o fațadă perfectă, nu problemele reale ale oamenilor”, a mărturisit un adolescent din Suedia.

Bullying-ul nu mai există doar în școli, reclamă adolescenții

O altă problemă majoră este transpunerea fenomenului de bullying în mediul digital. Tinerii afirmă că hărțuirea online le invadează spațiul privat, iar teama că imaginile personale ar putea fi distribuite fără consimțământ reprezintă o sursă constantă de îngrijorare. Fetele raportează o vulnerabilitate sporită în fața abuzurilor cu caracter sexual.

Studiul subliniază o concluzie clară: tinerii nu își doresc o monitorizare rigidă, ci mai degrabă implicare și comunicare deschisă. Aceștia vor ca adulții să înțeleagă contextul vieții lor digitale, să analizeze propriul comportament online și să ofere susținere în loc de critici. Adolescenții sunt receptivi la sfaturi și îndrumare, în special atunci când interacțiunile din mediul virtual devin dăunătoare.

Recomandarea experților este ca politicile privind siguranța online a copiilor să fie elaborate în colaborare directă cu aceștia. Doar prin implicarea lor, inițiativele pot deveni cu adevărat eficiente și pot răspunde nevoilor lor reale.