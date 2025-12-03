Agenți de penitenciar, prinși că băgau droguri în celule: DIICOT a descoperit rețeaua din Jilava după 14 percheziții

DIICOT a reținut patru persoane, inclusiv doi agenți de penitenciar, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc în Penitenciarul Jilava. Alți doi inculpați sunt plasați sub control judiciar, anchetatorii documentând o rețea care ar fi introdus droguri și telefoane mobile în spațiul de detenție între iulie și octombrie 2025.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au stabilit că cei doi agenți de penitenciar cumpărau în mod repetat droguri de mare risc de la coinculpați, pe care le introduceau ulterior în penitenciar pentru a le vinde persoanelor private de libertate. În aceeași perioadă, aceștia ar fi introdus ilegal și telefoane mobile, încălcând prevederile Legii 254/2013 privind executarea pedepselor.

În cadrul celor 14 percheziții desfășurate marți, inclusiv în spații ale Penitenciarului Jilava, au fost ridicate peste 40 de doze de substanțe pulverulente, seringi, înscrisuri, obiecte purtând urme de drog, bani și alte probe relevante.

Miercuri, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.

Acțiunea DIICOT a fost realizată cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, al polițiștilor din Penitenciarul Jilava și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.