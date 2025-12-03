Începe Târgul de Carte Gaudeamus

Târgul de Carte Gaudeamus, cel mai longeviv târg de carte din România, are loc în perioada 3 – 7 decembrie la Romexpo.

Deschiderea oficială a ediției cu număru 32 are loc la ora 12. Târgul va fi deschis între orele 10.00 – 20.00, iar accesul publicului va fi gratuit.

Președintele de onoare al ediției este Sabina Fati, jurnalistă, scriitoare, analistă de politică externă.

Este ultima ediție din acest an a seriei de evenimente dedicate cărții.

Expozanți sunt peste 180 de edituri prestigioase din România, agenții de difuzare de carte românească și străină, edituri universitare și instituții d eînvățământ superior, distribuitori de muzică și o gamă foarte bogată și variată de jocuri educative.

Zeci de mii de titluri, unele în premieră

Vor avea loc peste 600 de evenimente editoriale, atât în spațiile amenajate în incintă, cât și la standurile participanților.

Programul integral al evenimentelor este de găsit pe www.gaudeamus.ro.

Portalul va găzdui lansări și prezentări de carte, proiecte editoriale, dezbateri, întâlniri cu scriitori, sesiuni de autografe.

Târgul va fi platforma de prezentare a nu mai puțin de zeci de mii de titluri, unele dintre ele, în premieră.

Unul dintre spațiile de evenimente, „Ion Creangă”, va fi dedicat celor mici.

A democratizat accesul la carte

Târgul Gaudeamus a fost inițiat de Radio România în 1994. Prima ediție a avut loc între 30 oct și 6 niembrie 1994 în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii.

Primul președinte de onoare al târgului a fost scriitorul Mircea Sântimbreanu.

Prima ediție a târgului a avut 11.000 de vizitatori, iar apoi numărul acestora a continuat să crească, ajungând, prin 2008, la 100.000 de vizitatori.

Așa s-a impus Târgul Gaudeamus ca un eveniment de anvergură dedicat cărții și educației în peisajul cultural românesc.

Gaudeamus e singurul târg de carte din lume organizat permanent de un post public de radio și a fost un catalizator important pentru democratizarea accesului la carte.

Pentru editurile din România, Gaudeamus este cea mai importantă platformă de expunere.