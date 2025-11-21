Nicolas Sarkozy anunță lansarea unei noi cărți, „Jurnalul unui prizonier”

Nicolas Sarkozy a anunțat vineri lansarea pe 10 decembrie a unei cărți, „Jurnalul unui prizonier”, publicată de editura Fayard, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

„În închisoare, nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uit liniștea care nu există la La Santé, unde sunt multe de auzit. Din păcate, zgomotul este constant. Ca și deșertul, viața interioară este întărită în închisoare ”, scrie fostul președinte, care a fost încarcerat timp de trei săptămâni la închisoarea La Santé, potrivit Le Figaro.

Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, fost închis după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la defunctul dictator Muammar Gaddafi. El a fost eliberat la scurt timp după încarcerare în așteptarea apelului.