Nicolas Sarkozy, martiraj în papuci de pâslă / Nu a stat nici trei săptămâni în închisoare, dar a simțit nevoia să scrie o carte de memorii despre asta

Teribila experiență de trei săptămâni în închisoare i-a lăsat urme adânci în suflet fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy, care a simțit nevoia să-și exorcizeze durerea scriind o carte despre asta.

„Jurnalul unui prizonier” a văzut lumina tiparului la editura Fayard, fiind girată de bunul său prieten de-o viață, Vincent Bolloré, care i-a fost alături în multe momente importante fostului președinte: Bolloré a apelat la Sarkozy pentru sfaturi atunci când poliția a făcut un scurt raid pe domeniul său, Bolloré i-a pus yahtul său, Paloma, la dispoziție lui Sarkozy când acesta a fost ales președinte, pentru o mini-vacanță, la rândul ei, compania lui Bolloré a obținut contracte extrem de lucrative de la statul francez, Bolloré controlează active media importante (are participațiuni la Vivendi, care deține Universal Music, televiziuni, etc…) și, iată, acum, Bolloré îi publică mărturisirea din închisoarea de trei săptămâni prietenului său care nu l-a lăsat niciodată la nevoie.

„Din păcate, zgomotul este constant”

Revenind la „Jurnalul unui priznoier”, se cuvine să menționăm că acesta este spovedania unui Szarkozy cu real talent literar:

„În închisoare, nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uit liniștea care nu există la Santé, unde sunt multe de auzit. Din păcate, zgomotul este constant. Ca și deșertul, viața interioară este întărită în închisoare ”, scrie, sondând profunzimile, fostul președinte, care a stat închis trei săptămâni.

Vineri, Szarkozy (70 de ani) anunțase pe X că lansarea oficială a lucrării va fi pe 10 decembrie.

Informații de context

Pe 25 septembrie, fostul șef al statului francez a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare cu mandat de arestare și executare provizorie pentru conspirație criminală și amendă cu 100.000 de euro. El a făcut imediat apel și va rejudecat între 16 martie și 3 iunie de către Curtea de Apel din Paris.

Sarkozy e învinuit că a permis cu bună-știință asociaților săi să abordeze Libia dictatorului Muammar el Gaddafi pentru a solicita finanțare sub acoperire pentru campania sa prezidențială din 2007 din care a ieșit victorios.

Sarkozy a susținut neîncetat că este nevinovat.

El a fost încarcerat timp de trei săptămâni în închisoarea Santé, creând, astfel, un eveniment fără precedent pentru un fost președinte din istoria Republicii Franceze și una care a stârnit dezbateri aprinse.

A fost încarcerat pe 21 octombrie și a fost eliberat pe 10 noiembrie de Curtea de Apel din Paris, care a stabilit că nu prezintă risc de fugă și l-a plasat sub supraveghere judiciară.

În motivarea judecătorilor, aceștia au scris că reținerea imediată a lui Sarkozy e justificată de „gravitatea excepțională” a infracțiunilor.

La rândul său, Nicolas Sarkozy a spus că, de fapt, aceasta e motivată de „ură”.