Nicolas Sarkozy eliberat din închisoare după trei săptămâni. Decizie a Curții de Apel din Paris

Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat din închisoare, relatează presa franceză.

Reamintim că Parchetul a solicitat luni Curții de Apel din Paris eliberarea fostului șef de stat, care fusese încarcerat timp de douăzeci de zile în închisoarea Santé din Paris, în urma condamnării sale în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale.

Avocatul lui Sarkozy a descris decizia Curții drept o „aplicare normală a legii din Codul de Procedură Penală” .

„Următorul pas este procesul de apel. Sarcina noastră, a lui Nicolas Sarkozy și a noastră, este să ne pregătim pentru această audiere în apel ”, a adăugat Christophe Ingrain.

Fostul președinte francez s-a bucurat, pe tot parcursul detenției sale (pe care a descris-o „un coșmar”) de o multitudine de încurajări și mesaje de susținere.

Sute sau mii de scrisori primite în penitenciar

Sute sau chiar mii de scrisori au sosit zilnic la penitenciarul unde a fost încarcerat Sarkozy

Poșetele se adună în birourile închisorii La Santé. De două săptămâni, centrul de detenție parizian nu mai avusese o astfel de activitate: zilnic, sosesc câteva sute de scrisori, uneori chiar o mie, toate adresate unui singur deținut, Nicolas Sarkozy . Fostul șef de stat este încarcerat acolo din 21 octombrie, în legătură cu cazul presupusei finanțări libiene a campaniei sale din 2007.

Potrivit echipei sale de la X , scrisorile sosesc cu viteză din toată Franța, precum și din străinătate. Mesaje de încurajare, rugăciuni, mulțumiri sau pur și simplu cuvinte de afecțiune… Expresiile de susținere se numără în mii. „Rezistă, mă rog pentru tine ” , „Rămâi puternic, nu ești singur ”, se citesc unele dintre scrisorile care circulă pe rețelele de socializare. Valul de mesaje de susținere este atât de mare încât funcționarul poștal, responsabil cu sortarea corespondenței la închisoare, se chinuie să o livreze pe toată în celula fostului președinte.

Context

Fostul președinte conservator, în vârstă de 70 de ani, a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru eforturile depuse de apropiații săi de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 de la defunctul dictator Muammar Gaddafi. El a fost achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv de corupție și de primirea de finanțare ilegală pentru campanie.

Pedeapsa cu închisoarea a lui Sarkozy a fost executată imediat din cauza „gravității extraordinare” a infracțiunii, a declarat judecătoarea Nathalie Gavarino în fața instanței. El a fost încarcerat luna trecută la închisoarea La Sante din Paris – o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus Franța între 2007 și 2012.