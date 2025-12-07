Aproape 500 de deținuți din penitenciarele din București au votat

Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că, la nivelul Penitenciarului București- Rahova sunt custodiate 1.606 persoane private de libertate, dintre care 857 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, conform datelor gestionate de unitate.

La Penitenciarului Spital București -Rahova, sunt custodiate 88 persoane private de libertate, dintre care 14 cu drept de vot la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București.

„Pentru exercitarea dreptului la vot, au fost înregistrate și depuse către Biroul Electoral un număr de 730 cereri de vot (724 de la Penitenciarul București – Rahova, iar 6 de la Penitenciarul- Spital București Rahova ). În data de 07.12.2025, 486 persoane private de libertate și-au exercitat dreptul la vot (480 de la Penitenciarul București – Rahova și 6 de la Penitenciarul- Spital București – Rahova)”, transmite ANP.