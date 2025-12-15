Atacul de la Universitatea Brown: Suspectul reținut va fi eliberat de poliție. Ce spun autoritățile

Bărbatul reținut duminică în legătură cu atacul armat de la Universitatea Brown din Providence, statul american Rhode Island, va fi eliberat din custodia poliției, au anunțat oficialii locali. Conform The Guardian, autoritățile au declarat că probele strânse până în prezent nu sunt suficiente pentru a justifica inculparea sau menținerea în arest a persoanei respective.

Inițial, un bărbat a fost reținut ca „persoană de interes.” S-a întâmplat după ce poliția fusese informată, pe baza unor date de geolocalizare, că acesta ar fi putut fi implicat în incidentul din campus. După audieri și examinarea probelor, anchetatorii au decis că nu există legături clare între acesta și atac, ceea ce a dus la decizia de eliberare.

Atacul armat din campus: bilanțul tragediei

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în Barus and Holley Engineering Building, unde studenții se pregăteau pentru examenele finale. Armașul a deschis focul în interiorul clădirii, ucigând doi studenți și rănind alte nouă persoane. Victimele au fost transportate la spital, unde unele se află în stare stabilă, iar una într-o stare critică, dar stabilă.

La momentul incidentului, clădirea găzduia un grup de studenți într-o sesiune de revizuire a examenelor. Ulterior alerta de „active gunman” (persoană înarmată activă, n.a.) a dus la o blocare temporară a campusului. Ulterior, autoritățile au ridicat ordinul de restricție după ce niciun alt pericol imediat nu a fost identificat.

Căutarea atacatorului rămâne deschisă

Investigatori continuă să caute adevăratul atacator, folosind imaginile video eliberate de poliție în speranța de a identifica și localiza suspectul. În imaginile difuzate, individul poate fi văzut părăsind scena îmbrăcat în negru. Din păcate fața nu este vizibilă, ceea ce complică identificarea acestuia. Poliția a solicitat ajutorul publicului pentru a furniza înregistrări suplimentare care ar putea ajuta ancheta.

Până în prezent, nu a fost făcută nicio arestare legată direct de atacatorul vizibil în filmările de supraveghere, iar identitatea acestuia rămâne necunoscută. Ancheta este în plină desfășurare, iar ofițerii și agenții federali lucrează împreună pentru a strânge cât mai multe informații.

Solidaritate cu victimele de la Universitatea Brown

Președintele Brown University și oficiali locali și-au exprimat solidaritatea cu victimele și comunitatea universitară, în timp ce autoritățile au oferit sprijin în furnizarea de resurse pentru studenți și familiile acestora. În urma tragediei, universitatea a anulat restul examenelor din semestru și a încurajat studenții să petreacă vacanța de iarnă acasă.

Președintele Statelor Unite a transmis condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire pentru răniți. Incidentul ridică din nou problema violenței armate în școli și universități, într-un an în care astfel de atacuri au rămas o realitate tragică în Statele Unite.