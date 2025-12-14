Prima pagină » Știri externe » Suspectul atacului de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți și nouă răniți, a fost reținut după 10 ore de căutări

Un suspect a fost reținut după atacul armat de la Universitatea Brown, în care două persoane au murit și nouă au fost rănite.
Sursa: Captură video YouTube
Bianca Popa
14 dec. 2025, 14:23, Social

Un suspect a fost arestat după atacul armat de la Universitatea Brown, în statul Rhode Island, în urma căruia două persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite, anunță Daily Mail.

Poliția a confirmat duminică dimineață că o persoană a fost luată în custodie, după o amplă operațiune de căutare desfășurată pe parcursul nopții, care a durat aproape zece ore.

Atac armat în timpul sesiunii de examene

Atacul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16:05, în clădirea de inginerie a universității, un spațiu academic central din campus.

Incidentul s-a produs în plină perioadă de examene de final de semestru, când prezența studenților pe campus era deosebit de ridicată.

Echipajele de intervenție au securizat rapid zona, iar persoanele rănite au fost transportate la spitale din apropiere.

Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor, în așteptarea informării familiilor.

Căutare intensă

Poliția statului Rhode Island, alături de forțe locale de ordine, a declanșat o operațiune amplă de căutare a suspectului la scurt timp după atac.

Sâmbătă noaptea, autoritățile au publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arătau o persoană de interes mergând pe Waterman Street.

Oficialii nu au confirmat dacă persoana surprinsă în imagini este aceeași cu cea reținută ulterior.

Poliția a confirmat arestarea în jurul orei 6:00, duminică dimineață, precizând că suspectul este în prezent audiat.

Implicații naționale

Universitatea Brown, instituție de elită din Ivy League, fondată în 1764, are peste 10.000 de studenți.

Universitatea a transmis alerte de urgență, îndemnând studenții să rămână adăpostiți pe durata operațiunii.

Atacurile armate în campusuri universitare private de prestigiu sunt rare, dar continuă să alimenteze îngrijorările la nivel național privind siguranța.

Incidentul readuce în prim-plan dezbaterile despre violența armată în instituțiile de învățământ din Statele Unite.

Autoritățile sunt așteptate să ofere detalii suplimentare, inclusiv despre motivele și eventualele acuzații, în cadrul unei conferințe de presă programate pentru duminică dimineață.

