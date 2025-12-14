Victimele împușcăturilor de la Universitatea Brown erau studente

Poliția încă lucra duminică dimineața pentru a evacua studenții din clădirile campusului, întrucât autorul împușcăturilor era încă în libertate, a afirmat Paxson.

„Poliția din Providence a recomandat să rămână închis campusul nostru. Este o scenă activă a poliției, iar prioritatea este să asigurăm siguranța tuturor”.

Paxson a oferit și informații actualizate despre răniți. Unul dintre ei a fost tratat și externat din spital. În ceea ce privește studenții care se află încă în spital, șase dintre ei sunt în stare critică, dar stabilă, unul este în stare critică și unul este în stare stabilă.

Toate examenele care urmau să aibă loc duminică vor fi reprogramate, se arată în mesaj.

„Vreau să mulțumesc tuturor membrilor comunității noastre pentru fiecare gest de bunătate, pentru fiecare umăr pe care ne putem sprijini și pentru fiecare gest de sprijin pe care știu că îl vom primi în următoarele ore și zile, pe măsură ce lucrăm împreună ca comunitate pentru a fi alături unul de celălalt”, a adăugat Paxson.

Un atac armat în clădirea de inginerie a Universității Brown a omorât cel puțin două persoane, iar alte opt sunt rănite, a declarat, sâmbătă, primarul din Providence, în timp ce autoritățile caută un suspect.