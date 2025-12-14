Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán susține că înghețarea activelor rusești de UE este un pas către intrarea în război

Premierul ungar Viktor Orbán a avertizat că decizia Uniunii Europene de a îngheța activele rusești și planurile de a le folosi pentru sprijin militar în Ucraina ar putea constitui o declarație de război.
14 dec. 2025

„Consecințele acestui pas ar fi mult mai grave decât par la prima vedere. Pare o chestiune economică, dar nu este. Este un pas direct către intrarea în război”, a declarat Viktor Orbán, duminică, într-un interviu pentru publicația Mandiner, din Ungaria.

Premierul a precizat că „astfel de acțiuni nu s-au întâmplat nici măcar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.

„Înghețarea rezervelor valutare ale Rusiei și folosirea lor pentru a ajuta o parte aflată în război cu Rusia ar echivala cu o declarație de război. Confiscarea a sute de miliarde de la o țară nu a rămas niciodată fără răspuns în istorie”, a mai adăugat Viktor Orbán.

Decizia Consiliului UE din 12 decembrie prevede înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești suverane. Comisia Europeană speră să obțină acordul statelor membre la summit-ul din 18-19 decembrie pentru exproprierea a 210 miliarde de euro, dintre care 185 miliarde sunt blocate în Belgia.

În încheiere, Orbán a subliniat că Ungaria este pregătită pentru schimbările politice pe plan internațional.

„Guvernul ungar era deja pregătit pentru schimbările care se desfășoară acum sub ochii noștri. Ungaria ar putea fi unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestei transformări globale în Europa”, a spus el.

