Incident armat în New York. Un bărbat care amenința trecători și spunea că urma să atace un spital a fost împușcat de polițiști

Un bărbat înarmat a fost ucis joi seara într-un schimb de focuri cu poliția în Manhattan, New York City, potrivit AP.

Agresorul a amenințat cu arma un bărbat aflat într-un lift al unui bloc de apartamente și apoi o angajată a unui magazin. El a încercat să o ia pe femeie drept ostatică solicitând să fie dus la spital pentru a împușca mai mulți oameni. Bărbatul i-a cerut vânzătoarei să sune la numărul unic de urgență pentru a anunța că vrea să meargă la spital.

Pentru scurt timp, agresorul a intrat într-un centru medical. El a avut un conflict cu polițiștii chemați la fața locului pe care i-a atacat. Aceștia au ripostat și l-au împușcat pe agresor.

Polițiștii Departamentului de Poliție din New York l-au dus pe bărbatul rănit la spital cu o mașină de poliție. Acolo agresorul a fost declarat mort, a declarat reporterilor șeful de patrulă Philip Rivera.

„În fiecare zi, polițiștii noștri își pun uniformele și se confruntă cu situații periculoase în acest oraș. Dar este un alt tip de pericol atunci când cineva intră într-o prăvălie și într-un spital cu o armă și deschide focul direct asupra NYPD”, a spus Rivera.

Mai mulți polițiști au fost duși și ei la spital pentru evaluare medicală.