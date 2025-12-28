Prima pagină » Știrile zilei » Mii de zboruri au fost întârziate sau anulate pe fondul fenomenelor meteo din nord-estul SUA

Mii de întârzieri și anulări de zboruri au fost provocate de fenomene meteo precum ninsori severe și polei, relatează Reuters. Două state din NE-ul Statelor Unite au declarat stare de urgență.
Nord-estul Statelor Unite a fost lovit de ninsori severe în cursul zilei de sâmbătă, iar autoritățile din statele New York și New Jersey au emis stare de urgență din cauza condițiilor meteo periculoase. 

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, între 15 și 25 de centimetri de zăpadă s-au depus într-o zonă extinsă, de la Syracuse, în centrul statului New York, până la Long Island, în estul statului. 

De asemenea, în orașul New York s-a depus un strat de zăpadă de peste 10 centimetri. 

În contextul condițiilor meteo, platforma Flightaware a anunțat că peste 9.000 de zboruri interne din SUA au fost anulate sau întârziate sâmbătă, multe dintre ele pe aeroporturile majore din zona New York-ului, inclusiv JFK, LaGuardia și Newark Liberty. 

Mai multe companii aeriene, printre care American Airlines, United Airlines și JetBlue, au anunțat că au renunțat temporar la taxele de modificare a rezervărilor pentru pasagerii afectați de condițiile meteo. 

În plus, a fost afectat și traficul rutier. În New Jersey și Pennsylvania, autoritățile au impus restricții de circulație pentru vehiculele comerciale pe mai multe drumuri, inclusiv pe autostrăzi interstatale. 

 

