Prima pagină » Știri externe » Vreme extremă în SUA: Ninsoare abundentă și îngheț în aproape toată țara

Vreme extremă în SUA: Ninsoare abundentă și îngheț în aproape toată țara

O furtună deosebit de puternică a început să facă ravagii în mare parte a Statelor Unite, întrerupând curentul și acoperind drumurile principale cu gheață periculoasă.
Vreme extremă în SUA: Ninsoare abundentă și îngheț în aproape toată țara
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
25 ian. 2026, 13:21, Știri externe

Ninsoarea abundentă, lapoviță și ploaie înghețată amenință aproape 180 de milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația SUA, pe o suprafață care se întinde din sudul Munților Stâncoși până în Noua Anglie, a anunțat sâmbătă seară Serviciul Național de Meteorologie. Acesta a avertizat oamenii să se pregătească pentru o serie de zile geroase, potrivit AP.

Mii de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, după ce viscolul a început să facă ravagii în cea mai mare parte a țării.

Potrivit celor mai recente actualizări ale serviciilor meteo americane, zăpada și gheața se întind în această dimineață pe o distanță de peste 2.400 de kilometri, de la Câmpiile de Sud până în Pennsylvania și New Jersey.

Baltimore, Pittsburgh și Louisville, Kentucky, sunt câteva dintre orașele în care se acumulează zăpadă, cu temperaturi de aproximativ 10 ani. Ninsoarea va începe în curând și în New York.

Ploaia înghețată din sud-est este amestecată cu lapoviță în unele zone și acoperă o zonă extinsă, de la Raleigh, Carolina de Nord, până la Atlanta.

Tunete și fulgere sunt însoțite de fenomene specifice de vreme de iarnă în Valea Mississippi inferioară. Poluarea va continua să se intensifice acolo în această dimineață.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Nicușor Dan, DECUPLAT de la grijile românilor! Nu știe de „explozia” impozitelor: „Nu am mari proprietăți”
Gandul
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor