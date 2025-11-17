Kris Boyd, fotbalistul New York Jets, împușcat în Manhattan. Sportivul este în stare critică la spital

Atacul a avut loc în noaptea de 16 noiembrie 2025, în cartierul Midtown din Manhattan. Conform New York Post, autoritățile au confirmat că incidentul s-a produs în fața unui local, iar la acest moment investigația este în plină desfășurare, fără a fi operate arestări.

Altercația care a culminat cu violență

Conform informațiilor furnizate de Departamentul de Poliție din New York, totul a pornit de la o altercație verbală în care a fost implicat Kris Boyd, în jurul orei 2:09 dimineața. Conflictul a avut loc pe West 38th Street, în apropiere de Seventh Avenue, în fața restaurantului Sei Less. Relatările martorilor indică faptul că schimbul de replici a luat rapid o turnură violentă, culminând cu momentul în care un individ a scos o armă și a tras. Boyd a fost lovit de două gloanțe și transportat de urgență la Spitalul Bellevue pentru o intervenție chirurgicală.

Cercetările continuă

Cercetările sunt în plină desfășurare, iar NYPD a confirmat că niciun suspect nu a fost reținut până în prezent. Echipele de investigatori analizează înregistrările video din zonă și fac apel la martorii oculari pentru a oferi orice informație relevantă. Surse din presă, neconfirmate oficial, menționează că atacatorul ar fi părăsit locul faptei la volanul unui SUV model BMW X8.

Surse medicale au reconfirmat că starea lui Kris Boyd este gravă, însă stabilizată. Vestea a generat un val de reacții în comunitatea sportivă. Ernest Quander, un prieten apropiat și fost coleg de la Universitatea Texas, și-a exprimat încrederea în recuperarea sa, numindu-l „un luptător” care „va trece peste asta”. Mesajele de încurajare au curs pe rețelele sociale, coechipierul său, linebacker-ul Jermaine Johnson, îndemnând publicul să se roage pentru Kris și familia sa, în timp ce fanii NFL și-au arătat la rândul lor solidaritatea.

Avertisment privind violența urbană

Acest atac violent aduce din nou în discuție problema siguranței publice în zonele metropolitane dens populate, cum este Manhattan. Cazul survine pe fondul unei îngrijorări generale crescânde legate de violența armată în marile centre urbane, iar faptul că victima este o figură publică din sportul național amplifică percepția asupra gravității fenomenului. Specialiștii în criminologie consideră astfel de evenimente un avertisment clar, subliniind necesitatea unor strategii integrate care să combine prevenția, controlul mai strict al armelor de foc și programe de sprijin pentru comunitățile defavorizate.